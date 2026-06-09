Real Madrid a anunţat că şi-a prelungit cu cinci ani parteneriatul cu compania aeriană Emirates, al cărei nume va figura pe tricourile echipei cel puţin până în 2031.

"Real Madrid şi Emirates şi-au reînnoit alianţa, asigurându-se că cea mai mare companie aeriană internaţională din lume va rămâne principalul sponsor al tricoului clubului nostru până în 2031, consolidând o relaţie care se va întinde pe aproape două decenii", se arată într-un comunicat, potrivit Agerpres.