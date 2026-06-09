Real Madrid a anunţat că şi-a prelungit cu cinci ani parteneriatul cu compania aeriană Emirates, al cărei nume va figura pe tricourile echipei cel puţin până în 2031.
"Real Madrid şi Emirates şi-au reînnoit alianţa, asigurându-se că cea mai mare companie aeriană internaţională din lume va rămâne principalul sponsor al tricoului clubului nostru până în 2031, consolidând o relaţie care se va întinde pe aproape două decenii", se arată într-un comunicat, potrivit Agerpres.
Potrivit cotidianului AS, acest acord valora anterior aproximativ 70-80 de milioane de euro pe sezon dar, odată cu această prelungire, Real Madrid va primi aproape 100 de milioane de euro pe sezon, cea mai mare sumă încasată de un club din sponsorizarea tricourilor sale.
Real Madrid şi Emirates colaborează din 2011, dar abia în 2013 compania aeriană a devenit principalul sponsor al grupării blanocs.
"Această reînnoire marchează o etapă importantă, devenind cea mai lungă sponsorizare de tricouri din istoria La Liga", a precizat Real Madrid.