Reacția genială a lui Diego Simeone după golul lui Luis Suarez. Starul lui Atletico a marcat superb, de la 35 m

Formația antrenată de Diego Simeone a câștigat cu 3-0, golurile fiind marcate de Joao Felix, Luis Suarez și Angel Correra.

Reușita lui Luis Suarez a fost una spectaculoasă, un lob de la 35 de metri, executat perfect, după ce fotbalistul din Uruguay l-a văzut ieșit din poartă pe Herrera.

Reacția lui Diego Simeone la golul marcat de Suarez a fost una pe măsură, imaginile cu tehnicianul argentinian vizalizându-se într-un timp scurt.

Datorită acestei victorii, Atletico Madrid a acumulat 42 de puncte și se află pe poziția a patra în clasament, la 15 puncte distanță de liderul Real Madrid.

The Suarez goal was exceptional.

The response from Diego Simeone… Chefs Kiss.

