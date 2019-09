Pustiul-minune al Barcelonei a ales pentru ce nationala va juca! A refuzat nationala Portugaliei 

Cel mai tanar marcator din istoria Barcelonei si-a exprimat dorinta de a juca pentru nationala Spaniei, in detrimentul nationalei Portugaliei.

Ansu Fati este cel mai pomenit si surprinzator nume care rasuna in presa din Barcelona, reusind doar la 16 ani sa bata recorduri pentru echipa mare. Jucatorul originar din Guinea-Bissau, a jucat doua partide oficiale in tricoul blaugrana, reusind sa impresioneze pozitiv prin prestatiile sale, care s-au ridicat la cel mai inalt nivel.

A debutat in cea de-a doua etapa impotriva lui Betis, jucand doar 15 minute, care i-au fost suficiente sa isi asigure un loc in prima echipa si pentru urmatoarea etapa, in meciul cu Osasuna, cand a intrat la pauza si a reusit sa inscrie astfel si primul sau gol. Fati a doborat recordul lui Bojan Krkic, devenind cel mai tanar marcator din istoria Barcelonei, la doar 16 ani si 304 zile.

Spania a castigat duelul cu Portugalia

Dorit atat de nationala Spaniei, cat si de cea a Portugaliei, deoarece Guinea-Bissau este fosta colonie portugheza, astfel se intelege dorinta portughezilor de a-l avea pe unul dintre cei mai promitatori pusti pe care pepiniera Barcelonei ii lanseaza dupa extrem de mult timp.

Fati a comunicat oficialilor Barcelonei decizia sa: "Vreau sa joc pentru Spania". Barcelona a instiintat Federatia Spaniola de Fotbal, cei din urma pornind demersurile pentru acordarea cetateniei spaniole.

Ansu Fati poate debuta pentru nationala Spaniei la Campionatul Mondial U17 care se desfasoara in Brazilia, in perioada 26 octombrie - 17 noiembrie.