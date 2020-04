PSG incearca o adevarata lovitura in plina pandemie! Vor sa aduca un jucator de la Real Madrid! Ce jucator galactic poate ajunge la campioana Frantei

PSG vrea sa transfere un jucator de la Real Madrid.

Campioana Frantei, PSG, este in cautarea unui fundas stanga si au pus ochii pe un jucator de la Real Madrid. Layvin Kurzawa nu isi va prelungi contractul cu PSG si va pleca in aceasta vara, astfel ca in banda stanga a apararii va ramane un gol.

Potrivit RMC Sport, presedintele celor de la PSG, Leonardo, a pus ochii pe jucatorul celor de la Real Madrid, Sergio Reguilon (23 de ani), care este imprumutat la Sevilla in acest sezon. Sevilla nu il ca va cumpara definitiv pe Reguilon, iar acesta va reveni sub comanda lui Zidane, unde va trebui sa se lupte pentru un post de titular cu Ferland Mendy si Marcelo.

Data fiind situatia, iar Reguilon ar fi a treia solutie pentru postul de fundas stanga, fundasul ar putea sa accepte oferta venita de la PSG in conditiile in care la campioana Frantei i se promite locul de titular.