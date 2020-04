Pretul lui Neymar a fost anuntat! Cum poate ajunge in vara la Real Madrid si cat costa starul brazilian

Florentino Perez nu a renuntat la visul de a-l aduce pe Neymar la Real Madrid.

Wagner Ribeiro, fostul reprezentant al lui Neymar, a oferit date importante despre starul brazilian si despre ce s-a intamplat in trecut.

"M-am dus de cateva ori la Madrid pentru ca Florentino a avut visul de a-l cumpara pe Neymar. Anul trecut in mai, am fost cu el la birou si mi-a spus ca isi pastreaza acest vis", a declarat Ribeiro pentru ESPN.

Agentul a spus si de ce nu s-a realizat mutarea in vara trecuta: "Real nu l-a cumparat pe Neymar vara trecut pentru ca nu avea un anumit pret. PSG putea sa ceara 500 de milioane de euro pentru ca mai erau multi ani de contract. Dar in acest sezon are un pret mai mic, impus de FIFA. 164 de milioane costa Neymar in acest moment."

De asemenea, Wagner Ribeiro a spus ca Real urmareste un alt jucator de viitor. "Igor Gomes este un baiat fantastic, marcheaza goluri, ofera pase. Real Madrid are oameni in Brazilia care il urmaresc pe jucator.", a mai adaugat agentul.

Neymar joaca la PSG din 2017, atunci cand parizienii i-au platit Barcelonei o suma record, de 222 de milioane de euro. Are o imagine extraordinara si acest lucru poate fi un alt punct de interes asupra lui.