CFR Cluj a fost eliminată din turul trei preliminar UEFA Europa League de Braga, după 1-2 și 0-2 în Gruia, respectiv în Portugalia. Louis Munteanu a absentat în a doua manșă, după ce a acuzat probleme medicale.



Ardelenii nu au părăsit însă Europa. Formația dirijată de Dan Petrescu va evolua în play-off-ul pentru un loc în faza ligii din Conference League împotriva echipei suedeze Hacken.



Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu



Până la meciul cu Hacken, CFR Cluj va primi vizita duminică, de la ora 18:30, pe ”Constantin Rărdulescu”, lui FC Botoșani. Partida va conta pentru etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Prezent la conferința de presă premergătoare duelului sâmbătă, Dan Petrescu a semnalat că Louis Munteanu nu va evolua cu Botoșani și sunt șanse să nu o facă nici cu Hacken în Suedia.



”Sperăm ca Louis (n.r Louis Munteanu) să poată juca joi (n.r. - cu Hacken). Facem tot posibilul, dar și pentru joi sunt dubii. Și pe Păun sperăm să-l recuperăm pentru meciul de joi.



Simao a intrat o repriză (n.r în returul cu Braga), dar are aceleași probleme cu genunchiul. Din păcate, și Simao a fost o decepție pentru mine sezonul ăsta, numai accidentat.



Acum nu știu... Cum a putut juca în Portugalia, sper să poată juca și în România. Dar e mereu accidentat, asta este realitatea cu care ne confruntăm acum”, a spus Dan Petrescu.

