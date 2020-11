S-a aflat raspunsul la intrebarea care ii macina pe toti fanii lui Dinamo: "De cati bani e nevoie pentru ca echipa sa ajunga din nou in elita fotbalului romanesc?" Un economist a dat verdictul

Constantin Anghelache a fost presedintele clubului Dinamo la inceputul perioadei Ionut Negoita.

Doctor in economie, Anghelache a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre situatia financiara a clubului sau de suflet si a dezvaluit ca, pentru ca sa poata sa sustina un club ca Dinamo, investitorii spanioli ar trebui sa aiba in conturi minim 18 milioane de euro.

"Aici este o strategie a investitorului, care nu presupune bani, presupune structura de afaceri, structura de gandire si asa mai departe. Cei care au investit la Liverpool, rusul acela care a investit la Chelsea, Ahmetov de la Sahtior n-au plecat dupa avere, au plecat dupa o consistenta a afacerilor pe care le deruleaza si care le aduc o profitabilitate suficient de mare.

A doua problema e ca trebuie reconsiderata activitatea unui club. Daca puneti un tenismen sa spuna structura veniturilor din participarea la turnee si cele de la firma de echipament, va va spune ca cea de-a doua e mult mai mare. Daca veti lua salariul lui Cristiano Ronaldo, veti vedea ca salariul lui e atat mare deoarece el a adus intai sute de milioane prin organizarea de marketing. E vorba de o structura de afacere, apoi e o adevarata industrie fotbalistica. Echipele cresc, fac transferuri, iau bani si castiga.

Ce am auzit e ca acesti spanioli vin si cu gandul de a investi enorm de mult in domeniul imobiliarelor. Stiti care e singura conditie? Pentru un investitor, ca sunt sponsorizari sau marketing, el trebuie sa se asigure ca are 3 bugete legate. Pot apararea stari de criza. Cu 18 milioane, el are o garantie ca 3 ani, in cele mai negre situatii care pot aparea, la cele mai slabe afaceri pe care poate sa le faca, are acesti bani ca sa se revigoreze", a spus Anghelache la GSP Live.

De asemenea, Constantin Anghelache a precizat ca pentru ca o echipa din Liga 1 sa prinda un loc de play-off, este nevoie de un buget de aproximativ 4-5 milioane de euro, excluzand datoriile: "Pentru a prinde play-off-ul, nu e nevoie de mai mult de 4-5 milioane de euro. Aici nu includ problema datoriilor. Spaniolii si-au pus problema ca anul acesta ar putea intra in play-off, dar ma gandesc ca si-au zis ca nu e o crima daca echipa termina primul an pe locul 7 sau 8. In anul urmator, problema sa fie nu calificarea in play-off, ci castigarea unuia dintre primele 3 locuri. Cu gandire de profesionisi, in al treilea an, ar trebui sa-si propuna castigarea competitiilor din Romania".