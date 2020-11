Ianis Hagi, sceptic inaintea meciului decisiv cu Danemarca U21: "Cu siguranta va fi greu pentru ca stim nivelul"

Ianis Hagi a fost convocat la Romania U21 pentru meciul decisiv care ne poate trimite la un nou Campionat European.

Hagi JR. a pierdut nationala mare a Romaniei, insa a fost convocat rapid de Mutu la U21. Mijlocasul roman nu traverseaza cea mai buna forma nici la echipa de club, fiind uitat pe banca in ultimele 3 partide ale lui Glasgow Rangers.

Jucatorul lui Rangers a declarat ca Romania va avea un meci greu cu Danemarca, dar ei sunt deja calificati si tricolorii trebuie sa fie motivati sa castige pentru a merge la Campionatul European.

"Nu cred, cum au spus si ei, vin aici sa pregateasca Campionatul European si pana la urma este un meci de fotbal si trebuie sa il castigi. Cu siguranta va fi greu pentru ca stim nivelul de aici si nu sunt meciuri usoare indiferent de adeversar.

Cred ca avantajul noastru in fata lor este motivatia noastra de a merge la Campionatul European. Ei deja sunt acolo, noi avem motivatia sa ne calificam, este meci decisiv si avem nevoie de cele 3 puncte. Stim ca in meciul din deplasare am pierdut si acum este randul nsotru sa castigam", a declarat Ianis Hagi pentru site-ul FRF.

Romania U21 - Danemarca U21 se va juca marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30 si va fi LIVE pe Pro TV si WWW.SPORT.RO.