Franco Mastantuono, puștiul de 18 ani adus de Real Madrid de la River Plate, a debutat la conferințele de presă cu o afirmație care sigur nu va trece neobservată pe „Bernabeu”.

Noua „perlă” de la Real Madrid își face dușmani pe „Bernabeu”



Deși acum îmbracă tricoul alb, argentinianul nu și-a ascuns admirația pentru legenda Barcelonei: „Pentru mine, Messi e cel mai bun din lume. Sunt argentinian și el a însemnat enorm pentru noi. Voi da totul pentru Real, dar Messi rămâne idolul meu”, a spus Mastantuono, la prezentarea oficială.



Ziua a fost una specială pentru el: și-a sărbătorit majoratul chiar la Valdebebas, în prezența familiei și a lui Florentino Pérez, semnând contractul și pozând cu trofeele clubului. Va purta numărul 30, același pe care l-a avut la River Plate, fiind deocamdată legitimat la Castilla.



Xabi Alonso, care l-a urmărit îndeaproape, nu are dubii: „E un copil cu prezent fantastic și viitor incredibil. M-a impresionat maturitatea lui”.

