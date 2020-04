Primul raspuns din vestiarul lui Real dupa ce presedintele a anuntat scaderea salariilor: "O scadere salariala e o donatie degeaba pentru club!"

Presedintele lui Real Madrid urmeaza modelul Barcelonei si a anuntat scaderi salariale la club, insa nu toti jucatorii sunt de acord cu situatia.

Intr-un interviu acordat pe un podcast german, SWR Sport, mijlocasul Toni Kroos a vorbit despre anuntul facut de Florentino Perez cu privire la scaderea salariilor la club.

Neamtul considera ca o reducere salariala ajuta sa diminuezi pierderile insa nu ii ajuta pe cei vulnerabili si defavorizati in aceasta criza.

"O scadere salariala este o donatie degeaba pentru club! Sunt in favoarea achitarii salariului intreg si fiecare sa faca ce crede de cuviinta cu el. Tuturor li se cere sa ajute acolo unde este nevoie si sunt multe locuri in care este nevoie.

Multe cluburi nu au venituri planificate. Depinde si de timpul in care este suspendat totul. Daca de exemplu, fotbalul revine in mai, sigur se vor gasi solutii. Daca trebuie oprit pana in iarna, pot sa imi dau seama ca unele cluburi nu vor face asta. Asta va schimba fotbalul asa cum il cunoastem.

Este indoielnic daca anumite sume de bani mai pot fi platite. Cred ca vor aparea tot felul de probleme, mai mari sau mai mici. Poate nu e chiar rau deoarece totul a ajuns la un nivel destul de extrem", a declarat Toni Kross.