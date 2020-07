Le-a INCHIS gura tuturor cu GOLUL ASTA! Lautaro Martinez a inscris golul SEZONULUI pentru Inter in meciul cu Napoli

Inter Milano s-a impus cu 2-0 in fata lui Napoli.

Dupa aceasta victorie, echipa lui Antonio Conte a urcat pe locul 2 in clasament, cu doua puncte peste Atalanta si cu un singur meci ramas.

Lautaro Martinez a dovedit din nou de ce este unul dintre cei mai cautati jucatori din Europa. El a reusit un gol superb cu Napoli si a securizat victoria echipei sale.

In minutul 74, argentinianul a plecat spre poarta adeversa aproape de la jumatatea terenului. Dupa ce si-a facut suficient spatiu, argentinianul a sutat din afara careului, iar mingea a intrat in poarta. D'Ambrosio a inscris primul gol al lui Inter, in minutul 11.

Dupa aceasta reusita, Lautaro Martinez a ajuns la golul cu numarul 14 pentru Inter, in Serie A.

Can't say what was better goal or celebration ????????#lautaromartinez pic.twitter.com/yIadpdoYX4 — NïÇK ⚠️ (@Nicku_17) July 28, 2020