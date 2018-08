"O sa ne ia cateva zile sa ne dam seama ce am realizat!" 6 elevi romani geniali au devenit campioni mondiali la robotica

Sunt concursuri la care romanii fac legea.

6 elevi geniali de la noi si-au facut un robot din banii lor si au cucerit lumea in Mexic. Romanii au iesit campioni mondiali.

Romanii au creat robotul de 20 de kilograme in doua zile, dar n-au avut voie cu el in avion. L-au demontat si l-au refacut in Mexic. La intoarcerea in tara au facut o demonstratie cu robotul pe muzica pe care au iesit campioni.



"A trebuit sa-i demontam rotile ca sa incapa intr-o cutie am fost foarte surprinsi ca a ajuns intreg" a spus Andrei Preda.

"A trebuit sa il achitionam prin forte proprii, plus transportul, plus taxe vamale, 93.000 de lei a fost cheltuiala pentru un kit" a spus Mircea Nistor.

Genialii Romaniei au castigat 5 medalii de aur la robotica. Nu vor sa studieze in tara. Abia asteapta sa plece in strainatate.

"O sa ne mai ia cateva zile sa ne dam seama complet ce-am realizat. In mare parte n-am apucat sa vizitam nimic, am avut o zi libera in care cativa dintre colegii nostri au mers, am vrut sa ne luam cate un sombrero practic" a spus Andrei Darius.

"Fara roboti, in viitor n-o sa putem sa reusim" crede Andrei Preda.