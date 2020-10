Prezentare cu emotii pentru Sergino Dest pe Camp Nou! Cum a gafat fotbalistul la prima atingere de balon in tricoul catalanilor

Jucatorul dorit insistent pe Camp Nou de Ronald Koeman a fost prezentat oficial la echipa.

El a iesit pe gazon si a vrut sa arate, conform traditiei, cat este de talentat prin cateva jonglerii. Din cauza mingii ude, primele scheme nu i-au iesit.

Fotbalistul a izbucnit in ras si a mai incercat o data, reusind in cele din urma sa-i impresioneze pe fani.

The rain added some difficulty, but @sergino_dest showed what he’s made of. pic.twitter.com/kYrn0YTcYb