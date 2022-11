Scorul a fost deschis de gazde prin Garcia, în minutul 6, după ce catalanii au reclamat un fault clar în atac la faza golului. Arbitrul Gil Manzano a validat reușita gazdelor, iar în minutul 31 a lăsat-o pe FC Barcelona în inferioritate numerică după ce Robert Lewandowski a văzut al doilea galben, după o intrare dură.

Catalanii au restabilit egalitatea prin Pedri, în minutul 48, iar victoria a fost adusă cu 5 minute înainte de final de Raphinha, după o pasă senzațională dată de Frenkie de Jong. Astfel, FC Barcelona s-a distanțat la cinci puncte de Real Madrid, care urmează să joace cu Cadiz pe teren propriu.

Gerard Pique (35 ani) și-a anunțat retragerea din fotbal în urmă cu o săptămână, iar sâmbătă a jucat ultimul său meci pe Camp Nou. Pentru fundaș, duelul cu Osasuna ar fi fost ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist, însă nu a mai apucat să intre pe teren, fiind eliminat la pauză, pe tunelul dinspre vestiare.

Jucătorul a mers, imediat după fluier, să îi reproșeze lui Gil Manzano, deciziile din meci, folosind cuvinte dure la adresa arbitrului: „Ai văzut cornerul (n.r. de la golul Osasunei)? Ești arbitrul care ne-a f***t cel mai mult de la distanță. Ești o rușine, du-te dracului”.

Gerard Piqué didn't hold back to Gil Manzano, the referee, during his last game at @FCBarcelona: "Have you seen the corner [for the Osasuna goal]? You are the referee that has f*cked us the most by a distance. You are a f*cking disgrace, go f*ck yourself." [via @samuelmarsden] ????