Precedentul care il INGROAPA pe Sergio Ramos! Suspendarea URIASA primita de un campion care a fost prins cu substanta interzisa

Sergio Ramos a fost prins dopat cu o substanta interzisa dupa finala UEFA Champions League din 2017.

Noile dezvaluiri Football Leaks au aruncat in aer lumea fotbalului - Sergio Ramos a fost prins dopat dupa finala cu Juventus din UEFA Champions League de acum 2 ani. Ramos a facut 4 injectii cu o zi inaintea finalei, substanta dexametazon fiind cea descoperita in urma testelor.

Conform regulamentului Agentinei Mondiale Anti-Doping, dexametazonul este permisa inaintea partidelor, insa cu o singura conditie - sa fie mentionata administrarea ei la testul anti-doping. Acest lucru nu s-a intamplat. Totusi, Sergio Ramos a scapat nepedepsit dupa ce doctorul celor de la Real Madrid a luat vina asupra sa iar UEFA a inchis cazul.

Exista insa un precedent periculos pentru Sergio Ramos, in conditiile in care WADA si FIFA pot sa intoarca decizia UEFA si sa redeschida cazul. In 2014, fostul numar 1 mondial din badminton, Lee Chong Wei, a fost suspendat temporar dupa ce a fost testat pozitiv cu aceasta substanta.

Un an mai tarziu s-a anuntat ca suspendarea lui Lee a fost de 8 luni si i-a fost retrasa medalia de argint castigata la Campionatul Mondial din 2014!