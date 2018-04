Messi e in cursa pentru un record FANTASTIC! Cum sta inaintea meciului pe un stadion INTERZIS

Messi il poate egala pe Salah in cursa pentru Balonul de Aur in aceasta seara.

Nu va fi o misiune usoara, argentinianul nu a marcat pe Estadio Balaidos inca din 2013.

O partida buna din partea lui Messi va fi necesara, avand in vedere ca Ernesto Valverde isi odihneste o mare parte din jucatorii de baza. Iniesta, Rakitici, Pique si Busquets au fost lasati in afara lotului pentru a fi odihniti inaintea finalei din Copa del Rey ce va avea loc sambata, impotriva Sevillei.

Meciul din aceasta seara este cel mai greu dintre cele ramase Barcelonei in acest sezon. Trecand peste acest hop, Caatalanii ar fi cu un pas mai aproape de a deveni singura echipa spaniola care ia campionatul fara infrangere.



Meciul reprezinta si un duel direct intre Leo Messi (29 goluri) si Iago Aspas (19 goluri), lideri in cursele pentru trofeele Pichichi (acordat celui mai bun marcator din La Liga) si Zarra (acordat celui mai bun marcator spaniol din La Liga). Messi se bate si pentru Gheata de Aur, fiind doar la un gol in urma lui Mohammed Salah.