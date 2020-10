Plecare de ULTIMA ORA de la Barcelona inainte de incheierea perioadei de mercato! Fotbalistul a fost cedat la Benfica

Benfica a reusit o mutare spectaculoasa pe finalul ferestrei de transferuri prin aducerea fundasului central al Barcelonei, Jean-Clair Todibo, fapt confirmat de site-ul oficial al 'Vulturilor'.

Crescut la juniorii lui Toulouse, fundasul nascut pe data de 30 Decembrie 1999, a mai evoluat la nivel de seniori pentru Toulouse, Barcelona si Schalke 04, club la care a fost imprumutat de formatia catalana evoluand in 8 partide de Bundesliga.

Tot sub forma de imprumut, dar de aceasta data pentru 2 sezoane, va merge si la Benfica, portughezii achitand 2 milioane de euro pentru serviciile sale, avand optiune de cumparare definitiva in schimbul sumei de 20 de milioane de euro.

LATEST NEWS! Agreement with Benfica for loan of @jctodibo