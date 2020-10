Barcelona a invins-o pe Real Madrid cu 4-0, chiar pe terenul rivalei! In ce competitie s-a disputat primul Clasico din acest sezon

Infiintat initial in 2014 sub numele de Club Deportivo TACON, clubul a fost supus unui proces de fuziune si achizitie cu Real Madrid in 2019, iar in 2020 a fost incheiat procesul prin care a devenit 'Real Madrid Feminin'.

Barcelona este campioana en-titre a fotbalului feminin din Spania, echipa avand prezente constante si in fazele superioare ale UEFA Champions League.

Acest lucru s-a vazut si in confruntarea directa dintre cele doua rivale, Barcelona castigand categoric cu scorul de 4-0, chiar pe terenul Realului.

La pauza a fost scorul de 0-1, marcatoare fiind Patricia Guijarro in minutul 19. In cea de-a doua repriza, Barca s-a dezlantuit, superstarul Barcelonei, olandeza Lieke Martens facand un joc spectaculos. Echipa a marcat inca de 3 ori, in minutele 55, 66, 75.

????FT | FC Barcelona 4-0 Real Madrid

It was a very good match to start the league and Barça strarted it in style. They were sloppy in the midfield even though they dominated the possession. Real Madrid threatened at times but it's a convincing win for Barça in their title defense pic.twitter.com/N2saTFyUlT