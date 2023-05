Pleacă Ansu Fati de la FC Barcelona? Ce a transmis Xavi

Cotat în prezent la 35 milioane de euro, Ansu Fati a bifat 108 apariții la FC Barcelona de când se află la echipă, a reușit să marcheze 28 de goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de 10 situații diferite.

Ansu Fati și-a pierdut locul de titular la echipă. Iar Xavi Hernandez a vorbit despre jucătorii care ar putea fi cedați în vară, din cauza fair play-ului financiar. În această situație se poate afla și starul spaniol.

„Nu am vrut ca Auba (n.r. Pierre-Emerick Aubameyang) să plece de la club, dar totul a depins de fair play-ul financiar. Trebuie să te uiți la oportunitățile economice, iar asta se poate întâmplă cu toți jucătorii, nu doar cu Ansu (n.r. Fati), ci cu toți”, a spus Xavi pentru Sport.es, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

Xavi keeps doors open for Ansu Fati's departure: "I did not want want Auba to leave the club, but everything depended on Financial Fair Play...", told Sport ⚠️ #FCB

"You've to look at economic opportunities, and that happens with all players; not just Ansu but all of them". pic.twitter.com/OmwtXAgs0l