Cum a comentat Erik ten Hag situația lui Harry Maguire la Manchester United

De când a venit Erik ten Hag la cârma echipei, Harry Maguire, căpitanul echipei, și-a pierdut locul de titular la trupa de pe Old Trafford. În Premier League, doar 16 apariții a bifat fundașul central englez în acest sezon.

Harry Maguire are competiție mare pe postul de fundaș central cu Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof și Phil Jones

Iar Erik ten Hag a vorbit despre situația englezului la Manchester United. Antrenorul neerlandez a dat de înțeles că Maguire poate rămâne, doar că nu va deveni din nou titular.

„Nimeni nu ar fi fericit cu situația asta, el muncește mult, dar Varane e fantastic. (n.r. Măguire va rămâne?) Să spunem că e fericit că e aici, luptă să muncească, dar e și o decizie pe care trebuie să o ia”, a spus Erik ten Hag, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Ten Hag on Maguire: “No one would be happy with this situation, he works very hard... but Varane is fantastic”, told @henrywinter on @timessport.

???????? Maguire will stay? “Let’s say I’m happy he’s here, he fors his job — but it’s also a decision he has to make”, ten Hag added. pic.twitter.com/1gvSvqCVre