Xavi trasează revenirea lui Messi la FC Barcelona: „I-am spus conducerii. Totul face sens acum”

Starul argentinian a părăsit-o în 2021 pe FC Barcelona, după ce nu i-a mai putut fi înregistrat contractul. Lionel Messi a bifat la gruparea catalană 778 de apariții, a marcat 672 de goluri și a pasat decisiv în 303 situații diferite.

Xavi Hernandez, actualul antrenor principal de la FC Barcelona, a vorbit despre situația care vizează revenirea lui Lionel Messi la trupa catalană, remarcând faptul că a vorbit cu președintele Joan Laporta despre acest aspect.

Totodată, Xavi a precizat că are un plan tactic cu Lionel Messi și că îl vede perfect integrându-se în actualul angrenaj.

„I-am spus președintelui că revenirea lui Messi face sens. Niciun dubiu, e perfect pentru sistemul nostru și pentru idea asta. Am un plan tactic în minte cu Leo. E decizia lui. Cred că el trebuie să o facă. Vorbesc cu Leo, da”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

???? Xavi: “I told the president that Messi return makes sense. No doubts at all, he is perfect for our system and idea. I’ve the tactical plan in mind with Leo”, told Sport.

“It’s up to Leo. I think he has to decide, it’s up to him… I’m speaking with Leo, yes”, Xavi added. #FCB pic.twitter.com/pltTrxOA6I