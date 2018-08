Planul B pentru Perez! Real Madrid se lupta cu Bayern pentru un transfer de 68 de milioane de euro: el vine daca Chelsea nu-l vinde pe Hazard

Real Madrid are pregatit si un plan de rezerva.

Madrilenii spera sa-l aduca pe Eden Hazard de la Chelsea, insa in eventualitatea in care mutarea nu se va realiza, Perez il vrea pe Christian Pulisic de la Borussia Dortmund. Potrivit presei engleze, Pulisic se afla si pe lista celor de la Bayern Munchen, iar "galacticii" au pregatit 68 de milioane de eruo pentru transferul pustiului in varsta de 19 ani.

Plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus a lasat un mare gol la Real Madrid. Perez s-a lovit de refuzul PSG-ului si al lui Neymar in ceea ce priveste transferul brazilianului, iar Chelsea nu este foarte convinsa ca vrea sa renunte la Hazard in aceasta vara. In aceste conditii, Pulisic este vazut drept o optiune si un colac de salvare pentru Perez care se afla sub presiunea fanilor.