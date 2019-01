Parca au facut-o in CIUDA lui Becali! Bilbao, un nou record de spectatori in fotbalul feminin! Fetele au atras mai multi spectatori decat baietii!

Fotbalul feminin devine tot mai popular in Vestul Europei.

Athletic Bilbao a stabilit un nou record in fotbalul feminin din Spania, cu 48.121 spectatori la partida dintre gazde si Atletico Madrid.

Meciul a avut loc in sferturile Cupe Reginei Spaniei si a atras mai multi spectatori decat echipa de baieti in tot sezonul in La Liga.

Gazdele au pierdut cu 2-0, dupa ce au ramas in 10 jucatoare in repriza a doua. Bascii nu au plecat suparati. Si-au depasit propriul record de asistenta la un meci de fotbal feminin, dupa ce in 2003 au atras 35.000 de spectatori. Partida a fost sold out!

Recordul stabilit de echipa de fete este aproape de cel stabilit de cea a baietilor, cu 49.095 de oameni prezenti la un meci cu Real Madrid.

Doar o finala europeana de rugby desfasurata pe San Mames a atras vreodata mai multi spectatori, 52.282 de oameni prezenti.

Echipa de fete a lui Athletic Bilbao are un palmares mai bun decat cea a baietilor: e campioana ultimelor doua editii din La Liga feminina din Spania.

E unul dintre recordurile all time pentru fotbalul feminin din toata lumea. Doar in Mexic au fost mai multi spectatori la un meci de fotbal feminin, 51.211 de spectatori la meciul dintre Monterrey si Tigres, pe 4 mai 2018.

Alte recorduri din fotbalul feminin

45.423 spectatori in Anglia, la finala Cupei dintre Arsenal si Chelsea, 5 mai 2018.

23.403 spectatori in SUA, la Orlando Pride - Houston Dash, 23 aprilie 2016.

Becali, echipa de fete la FCSB doar OBLIGAT!



In Romania, Gigi Becali continua sa sustina ca fotbalul feminin nu este firesc. El a anuntat ca va ceda in cazul in care UEFA il va obliga sa infiinteze sectiune de fete la FCSB, insa va fi una doar de forma, care nu va avea nicio ambitie de performanta.

"E vorba de libertatea de gandire. Una e discriminarea, alta e gandirea. Cel mai mare dar al femeii este ca e frumoasa si il atrage pe barbat. Eu am spus lucruri frumoase despre femeie, nu am discriminat. Fetele sunt frumoase! Ce sa caute la fotbal? Fiecare spune ceva, e libertate de gandire. In Romania nu se prea inteleg libertatea si drepturile. Nu ma poate obliga nimeni sa-mi fac echipa, FIFA si UEFA nu obliga pe nimeni. Sa vedem daca eu nu-mi infiintez ce-mi fac ei mie. Ce sa caut eu la fotbal feminin? Daca sunt obligat sa-mi fac, imi fac una in B, in C si nu ma intereseaza de ea. O sa fie cea mai slaba echipa din toata Romania. O sa cada in D, intra in faliment. Fata mea joaca fotbal de placere. Ea face ce face si e cea mai buna la scoala ei. Dar s-a lasat, a implinit 18 ani. Cand prinzi forme de femeie nu mai poti sa joci fotbal. Daca se loveste si se imbolnaveste? Nu vreau asa ceva!", a spus Becali la PRO X.