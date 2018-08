OFICIAL! Real Madrid a transferat un nou atacant! Pentru ce jucator au platit 30 de milioane de euro

Real Madrid a anuntat oficial transferul lui Mariano Diaz, atacantul pe care il vanduse cu doar un an in urma.

Mariano Diaz este din nou jucatorul celor de la Real Madrid! Atacantul de 25 de ani s-a intors la Real dupa doar un an dupa ce a fost vandut la Olympique Lyon cu 8 milioane de euro. Real Madrid a mutat rapid dupa ce Sevilla a negociat pentru atacant si a profitat de faptul ca avea intaietate la transfer.

Real va plati 30 de milioane de euro pentru Mariano Diaz, cel care si-a inceput cariera la Espanyol pentru ca apoi sa ajunga in vara lui 2011 la Real Madrid. In 2014 a fost promovat la echipa secunda, fiind golgheter cu 27 de goluri in sezonul 2015/2016.

Mariano Diaz a fost promovat la echipa mare in sezonul 2016/2017 reusind primul sau gol in partida cu Cultural Leonesa. A reusit 5 goluri in 14 partide. El a fost transferat in vara lui 2017 la Lyon reusind 18 goluri in campionat si alte 2 goluri in Europa League.

Mariano Diaz va fi prezentat pe Bernabeu vineri de la ora 14.30.