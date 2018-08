Surpriza URIASA! Nu s-a stiut NIMIC pana acum: pe cine vrea Real Madrid

Sky Sports anunta ca Real il vrea pe Raheem Sterling de la Manchester City. Oamenii lui Florentino Perez vor fi la meciul dintre Anglia si Spania din Nations League special pentru a-l urmari pe Sterling, un fotbalist pe placul antrenorului Lopetegui. Jocul se disputa pe 8 septembrie, pe Wembley. Real va continua sa-l urmareasca atent pe unul dintre preferatii lui Guardiola si va lua o decizie in legatura cu o posibila oferta pana in luna noiembrie.

Raheem Sterling, 23 de ani, joaca din 2015 la Manchester City, alaturi de care a castigat anul trecut titlul in Premier League.



