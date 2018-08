Imagini socante cu noul atacant al lui Real Madrid! A inceput sa injure in fata camerelor de filmat: "E O RUSINE!"

Echipa lui a fost eliminata din competitie desi ambele partide s-au incheiat 0-0.

Atacantul cumparat de Real Madrid in aceasta vara insa lasat inca un an la Santos, Rodrygo, si-a iesit din minti dupa eliminarea din Copa Libertadores in optimile competitiei. Desi ambele partide s-au incheiat 0-0 pe teren, insa Independiente s-a calificat in sferturi in urma deciziei date de Federatia CONMEBOL - 3-0 la masa verde pentru folosirea mijlocasului uruguayan Carlos Sanchez, cel care avea interdictie in Argentina!

Partida retur ce a avut loc azi-noapte a fost intrerupta din cauza incidentelor provocate de fani care au aprins torte si au aruncat cu petarde in teren. Partida s-a reluat si s-a incheiat 0-0. Rodrygo a fost filmat in timp ce injura CONMEBOL.

Rodrygo le-a luat apararea fanilor: "Cred ca fanii au facut bine, este pacat de ei, fanii au avut dreptate in totalitate cu modul in care s-au comportat astazi".