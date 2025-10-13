Ofertă fără precedent în fotbal pentru starul echipei: 400.000.000 de €!



Publicația italiană Gazzetta dello Sport a scris luni că Al Hilal pregătește o ofertă de 400 de milioane de euro pentru serviciile lui Lamine Yamal, fotbalistul lui FC Barcelona!



”Clubul e serios și face o ofertă fără precedent în lumea fotbalistului. Obiectivul e clar, Lamine Yamal, starul Barcelonei și al naționalei Spaniei”, a scris publicația anterior menționată.



Al Hilal a contactat-o deja pe FC Barcelona, doar că echipa Blaugrana a blocat transferul fotbalistului cotat la 200 de milioane de euro, în ciuda sumei de-a dreptul fantasmagorică.



Cifrele lui Lamine Yamal



Din 2023, de când a bifat primele evoluții la echipa mare, Lamine Yamal a marcat 27 de goluri în 111 apariții. Pe deasupra, ibericul și-a trecut în cont și 38 de pase decisive, în aproape 8000 de minute.



Al Hilal, în Arabia Saudită



Al Hilal ocupă abia poziția a șasea în clasament cu opt puncte. După patru etape desfășurate în Saudi Pro League, echipa pregătită de Simone Inzaghi a bifat două victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate.

