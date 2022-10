Obiectivul surprinzător al Barcelonei: „Trebuie să facem asta neapărat” Ce a transmis Laporta

În perioada de mercato recent încheiată, de la FC Barcelona au plecat definitiv nu mai puțin de 10 jucători, printre care Philippe Coutinho (Aston Villa: 20 milioane de euro), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea - 12 milioane) sau Miralem Pjanic (Sharjah FC - liber de contract).

Cu toate acestea, conducerea catalană pare că nu se va opri doar la aceștia. Patronul Joan Laporta și avocatul clubului Mateu Alemany au vorbit despre perioada grea pe care o traversează FC Barcelona și au evidențiat faptul că trebuie să se lipsească de și mai mulți jucători.

„Am încercat să vorbim cu mulți jucători despre reducerea salariului, însă nu au dorit, iar noi a trebuit să garantăm 10 milioane de euro.”, au fost cuvintele lui Laporta, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano într-o postare pe conturile sale de social media.

Barça president Laporta: “We tried talking with many players over salary reduction, but they didn’t want to - we had to guarantee €10m” ???????? #FCB

Alemany: “We’ve some players who’s wages too high. These players are impossible to transfer. Our goal is to get rid of these wages”. pic.twitter.com/NZin6RH37O