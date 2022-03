”O zi pe care trebuie să o savurăm”. Xavi, în extaz după Real Madrid - Barcelona 0-4

Real Madrid - Barcelona 0-4 | Xavi, în extaz după ce a câștigat ”El Clasico”

"Am dat dovadă de personalitate, de mândrie, am ştiut să păstrăm balonul. Am făcut un meci pe care l-am controlat. Această victorie poate schimba dinamica prezentului şi a viitorului", a precizat Xavi la conferinţa de presă de după meci.

"Am presat bine, am avut enorm de multe ocazii, am fi meritat să înscriem mai multe goluri. Un meci foarte complet. Sunt convins că această echipă este cea mai bună din lume.



Astăzi (duminică), este o zi pe care trebuie să o savurăm, pentru că suporterii Barcei nu au avut prea multe bucurii în ultima vreme, cu atât mai puţin la derby-uri. Să câştigi cu 4-0 pe Bernabeu, jucând atât de bine, este dificil, nu se întâmplă în fiecare zi", a adăugat tehnicianul.

"Eu nu caut glorie personală, vreau glorie pentru jucători şi pentru marea familie a Barcelonei în general", a conchis Xavi.

Barca nu mai câştigase în ''El Clasico'' de 1.113 zile, precedentul succes al catalanilor datând din 2 martie 2019, când învingeau la limită, 1-0, printr-un gol înscris de croatul Ivan Rakitic. În cele şase meciuri disputate de atunci, echipa blaugrana a obţinut un singur rezultat de egalitate.

Duminică seara, Barca a câştigat la toate capitolele confruntarea cu Real, marcând de patru ori, prin gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (29, 52), Ronald Araujo (38) şi Ferran Torres (47).

