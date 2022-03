A intrat în istorie după primul ”El Clasico”! Aubameyang a reușit ce nu au putut Messi și Ronaldo

Atacantul gabonez a intrat în istoria derby-ului din Spania ca fiind singurul jucător din secolul 21 care a contribuit la trei goluri în primul ”El Clasico” din carieră, performanță pe care a mai reușit-o doar legendarul Alfredo Di Stefano, în 1953.

Aubameyang a înscris de două ori și a oferit o pasă decisivă în meciul cu Real și a fost, fără doar și poate, omul meciului pe ”Bernabeu”. Atacantul a deschis scorul din centrarea lui Dembele, în prima parte a jocului. După pauză, acesta a oferit un assist la golul lui Ferran Torres și tot el a închis tabela la 4-0, cu o ”scăriță”, după ce a scăpat singur cu Thibaut Courtois.

3 - Aubameyang, do Barcelona, é o primeiro jogador a participar diretamente de três gols em seu primeiro jogo em #ElClásico em todas as competições no século XXI (dois gols e uma assistência). Impressionante. pic.twitter.com/2ZTi6gSrvs