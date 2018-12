GEST SUPERB in La Liga! Ce au facut suporterii in pauza meciului: Imaginile fac inconjurul planetei | VIDEO IMPRESIONANT

Real Betis - Eibar s-a terminat 1-1, dupa golurile lui Sanabria si Orellana.

Suporterii lui Betis au facut un gest superb in pauza meciului.

Fanii au umplut terenul echipei lor favorite cu jucarii. Acestea urmeaza sa fie donate copiilor defavorizati de Craciun.

Imaginile surprinse la partida din campionatul Spaniei au devenit virale pe retelele de socializare.

Real Betis arranged for fans to bring teddy bears to their game against Eibar. All of them will be donated to help plenty of less fortunate children have a better Christmas! ???? pic.twitter.com/EdlD7j9iJX