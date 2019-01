Leo Messi, performanta incredibila! Argentinianul, primul jucator care ajunge la borna 400 in La Liga! Reactia comentatorului este fantastica!

Messi a inscris golul cu numarul 400 in La Liga.

Lionel Messi a inscris golul de 2-0 al catalanilor in meciul disputat pe teren propriu, in compania lui Eibar. Jucatorul Barcelonei a reusit sa atinga un nou record, devenind primul fotbalist din istorie care inscrie 400 de goluri in campionatul Spaniei. Starul argentinian are o medie 0,91 de goluri/meci de la debutul sau in La Liga, pe 16 octombrie 2004, intr-un meci cu Espanyol, castigat de Barcelona la limita, scor 1-0.

Reactia comentatorului in momentul marcarii golului este fantastica si o poti asculta AICI. Acesta nu este singurul record pus in pericol de Messi. Argentinianul mai poate deveni in 2019 jucatorul cu cele mai multe meciuri in La Liga.

Primul gol marcat de Messi pentru Barcelona in campionatul spaniol a fost contra celor de la Albacete, pe 1 mai 2005, iar sezonul cu cele mai multe goluri a fost 2011/12, cu un total de 50 de reusite in campionat. Cristiano Ronaldo a fost atunci pe 2, cu 46 de goluri. Victimea preferata a lui Leo Messi in Spania este Sevilla, echipa contra careia argentinianul a marcat 25 de goluri. Pe locul doi este Atletico Madrid (23 de goluri), Valencia (22), Osasuna (21), Deportivo si Espanyol (20).