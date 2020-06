Noul echipament al Barcelonei arata SENZATIONAL! Catalanii se pregatesc de inaugurare chiar in derby-ul cu Espanyol

Barcelona isi va inaugura noul echipament in etapa 35, chiar in meciul cu rivala Espanyol. Catalanii au lansat deja echipamentul pentru sezonul viitor, iar fanii sunt incantati.

Noul model este format din dungi rosii si albastre pe verticala, iar printre ele sunt strecurate niste dungi galbene mai subtiri. Acest model este laudat dde fanii catalani, care au avut probleme din acest punct de vedere in anii trecuti.

Barca ar urma sa inaugureze acest echipament si in Champions League, la returul cu Napoli, reprogramat pentru august. Insa nu sunt siguri daca UEFA le va permite aceasta modificare in timpul sezonului de cupe europene.

Barcelona will showcase their home kit for next season at home against Espanyol on July 7th or 8th. [sport]#FCBarcelona pic.twitter.com/hVtEYnzEGG