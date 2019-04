Zidane a spus "Da!", iar mutarea e tot mai aproape! Singurul obstacol care sta in calea transferului lui Hazard la Real Madrid

Drumurile lui Eden Hazard si Real Madrid par destinate sa se intalneasca.

Trei dintre partile implicate si-au dat acordul in ceea ce priveste transferul jucatorului lui Chelsea la echipa de pe Bernabeu, scrie Marca. Jucatorul, clubul Real Madrid si Zinedine Zidane sunt hotarati in aceasta privinta.

Totusi, ramane nerezolvata cea mai mare problema din aceasta tranzactie, acordul clubului la care Hazard este legitimat in acest moment, Chelsea.

Cu toate ca discutiile s-au intensificat, clubul din Premier League nu pare dispus sa renunte la nicio pretentie in ceea ce priveste vanzarea lui Eden Hazard. Chelsea a cerut 116 milioane de euro pentru jucatorul belgian. Cei de la Madrid nu vor sa ajunga la acea suma si s-au gandit sa ofere 80-90 de milioane de euro, avand in vedere ca intelegerea lui Hazard cu englezii expira in 2020. Oficialii de pe Bernabeu sunt optimisti in ceea ce priveste luarea unei decizii de mijloc, care sa avantajeze ambele parti, noteaza sursa citata.

Situatia se aseamana cu ceea ce s-a intamplat la finalul sezonului trecut cu transferul portarului Courtois. Chelsea stia ca viitorul sau este la Madrid, insa a prelungit asteptarea pana cand au gasit un inlocuitor (Kepa). Totusi, in cazul lui Hazard, Chelsea are deja un jucator similar, pe Pulisic, deci negocierile nu ar trebui sa dureze la fel de mult.