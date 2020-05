Bonus de 100 de milioane pentru Zidane la Real: Hazard e recuperat si se antreneaza cu echipa! Noutatile momentului pe Bernabeu

Astazi a avut loc al doilea antrenament al saptamanii pentru jucatorii lui Real Madrid.

Eden Hazard, recuperat dupa accidentare, s-a putut pregati alaturi de colegi.

Belgianul a avut batai de cap din cauza unei fracturi la glezna suferite in februarie. Hazard isi doreste sa fie refacut 100% pana la reluarea campionatului, care ar putea avea loc pe 12 iunie. Pentru a fi pregatit de joc, Hazard a declarat ca are nevoie de multa munca fizica: "Ma simt foarte bine sa fiu din nou pe teren lucrand alaturi de coechipierii mei. Acum trebuie sa asteptam sa vina meciurile, dar sunt foarte fericit. Dupa doua luni la distanta, am nevoie de mai multa munca fizica si de mai mult joc cu mingea. Vreau sa fiu gata pentru urmatorul meci", a marturisit fotbalistul, citat de site-ul oficial al madrilenilor.

Intr-o situatie asemanatoare se afla Marco Asensio, care trage tare alaturi de colegii sai. Dupa o ruptura de ligamente din cauza careia a absentat aproape un an, el incearca acum sa revina in cea mai buna forma pentru reluarea La Liga.

Cei care continua pregatirea in sala sunt Luka Jovic si Mariano, care se recupereaza si ei dupa accidentari. Fractura extra-articulara la osul calcaneu de la piciorul drept, suferita de Jovic, il va mai tine insa pe jucatorul sarb departe de gazon o perioada.