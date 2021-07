Mourinho se "spovedeste" in fata tuturor! "Regret acel incident. Am esuat. El nu a avut nimic de-a face cu asta"

Fostul antrenor de la Real Madrid a vorbit despre un scandal de la un duel cu Barcelona.

Proaspat instalat la AS Roma, Jose Mourinho nu-si uita trecutul si a facut o confesiune in cartea lui Joao Gabriel, "Ramai nebun si flamand", despre un incident pe care il regreta de cand o antrena pe Real Madrid si pe care nu l-ar mai repeta.

Mai exact, in timpul unui derby cu Barcelona, la finalul partidei, a existat un conflict intre cele doua banci tehnice, iar Mourinho i-a bagat degetul in ochi lui Tito Vilanova, antrenorul de atunci al catalanilor, in ciuda faptului ca acest nu fusese violent verbal sau fizic fata de cei de la Real Madrid.



Portughezul spune ca daca ar putea sa dea timpul inapoi nu ar mai repeta intamplarea. Din pacate pentru lumea fotbalului, Tito Vilanova nu a mai continuat mult timp pe banca Barcelonei, avand probleme de sanatate, care, au si dus la moartea tehnicianului, la o varsta la care de abia marii antrenori scot capul in lume, 48 de ani.