Prima zi de Mourinho, prima aroganta: "Am castigat si in Italia, si in Anglia, si in Spania. Astept cadouri de la patroni!"

Portughezul a fost prezentat ieri la AS Roma

Mourinho este optimist in privinta echipei sale si a sanselor acesteia de a castiga trofee: "Vrem sa transformam Roma intr-o poveste de succes. Nu doar un moment izolat, vrem sa castigam sustinut, pe termen lung", a declarat portughezul.

Intrebat despre ce s-a schimbat din momentul Inter, cand a castigat si titlul si Liga Campionilor cu milanezii, Mourinho a subliniat trofeele castigate: "De cand am plecat in Italia am fost la Real Madrid. Mi-am atins visul de a castiga si in Italia, si in Anglia, si in Spania. Am mult mai multa experienta, am invatat si din momentele bune, si din momentele rele. Sunt mai pregatit ca niciodata."

Dublul castigator al Ligii Campionilor a mentionat si relatia excelenta cu proprietarii si staff-ul romanilor: "Sper ca sefii si directorul sportiv Tiago Pinto au ceva cadouri pentru mine."