Înaintea finalei FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025 dintre Paris Saint-Germain şi CR Flamengo, care va avea loc pe stadionul Ahmad Bin Ali, cei mai buni jucători şi antrenori ai anului 2025 vor fi premiaţi în cadrul FIFA Celebration 2025 Dinner, care se va desfăşura la Fairmont Katara Hall din Doha. Înainte de eveniment, cei mai buni fani, portari şi goluri vor fi anunţaţi în videoclipuri digitale pe platformele FIFA şi pe reţelele de socializare, împreună cu câştigătorul Premiului FIFA Fair Play.

La cina de gală vor participa 800 de invitaţi, printre care preşedintele FIFA, membrii Consiliului FIFA, legendele FIFA, reprezentanţi ai asociaţiilor membre din întreaga lume, precum şi alţi ambasadori locali şi regionali şi pionieri ai fotbalului.

Ca în fiecare an, fanii au jucat un rol cheie în alegerea câştigătorilor, exprimând peste 16 milioane de voturi şi având un cuvânt de spus în destinul mai multor premii, printre care Cea mai bună fotbalistă FIFA, Cel mai bun fotbalist FIFA, Cel mai bun antrenor FIFA din fotbalul feminin, Cel mai bun antrenor FIFA din fotbalul masculin, Cel mai bun portar din fotbalul feminin şi Cel mai bun portar din fotbalul masculin. Toţi câştigătorii acestor premii au fost desemnaţi printr-un sistem de vot cu pondere egală între fani, căpitanii şi antrenorii actuali ai tuturor echipelor naţionale feminine şi masculine şi reprezentanţii mass-media.

În plus, fanii au participat şi la votul pentru The Best FIFA Women’s 11 şi The Best FIFA Men’s 11.

Votul pentru Premiul Marta şi Premiul Puskás – pentru cele mai frumoase goluri din fotbalul feminin şi masculin – a fost împărţit în mod egal între fani şi un juriu format din legende FIFA, în timp ce câştigătorul FIFA Fan Award a fost ales în totalitate de fani, iar câştigătorul FIFA Fair Play Award a fost selectat de un juriu format din experţi.

NOMINALIZĂRILE ANUNŢATE DE FIFA

Cel mai bun fotbalist: Ousmane Dembele (Franţa şi PSG), Achraf Hakimi (Maroc şi PSG), Harry Kane (Anglia şi Bayern München), Kylian Mbappe (Franţa şi Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia şi PSG), Cole Palmer (Anglia şi Chelsea), Pedri (Spania şi Barcelona), Raphinha (Brazilia şi Barcelona), Mohamed Salah (Egipt şi Liverpool), Vitinha (Portugalia şi PSG), Lamine Yamal (Spania şi Barcelona)

Cel mai bun portar: Alisson Becker (Brazilia şi Liverpool), Thibaut Courtois (Belgia şi Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Italia şi PSG/Manchester City), Emiliano Martínez (Argentina şi Aston Villa). Manuel Neuer (Germania şi Bayern München), David Raya (Spania şi Arsenal), Yann Sommer (Elveţia şi Inter Milano), Wojciech Szczesny (Polonia şi Barcelona)

Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin: Javier Aguirre (Mexic), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portugalia), Arne Slot (Liverpool)

Cea mai bună fotbalistă: Sandy Baltimore (Franţa şi Chelsea), Nathalie Bjorn (Suedia şi Chelsea), Aitana Bonmati (Spania şi Barcelona), Lucy Bronze (Anglia şi Chelsea), Mariona Caldentey (Spania şi Arsenal), Temwa Chawinga (Malawi şi Kansas City Current), Diani Kadidiatou (Franţa şi Lyon), Melchie Dumornay (Haiti şi Lyon), Patri Guijarro (Spania şi Barcelona), Lindsey Heaps (SUA şi Lyon), Lauren James (Anglia şi Chelsea), Chloe Kelly (Anglia şi Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Polonia şi Barcelona), Claudia Pina (Spania şi Barcelona), Alexia Putellas (Spania şi Barcelona), Alessia Russo (Anglia şi Arsenal), Leah Williamson (Anglia şi Arsenal)

Cel mai bun portar din fotbalul feminin: Ann-Katrin Berger (Germania şi Gotham FC), Cata Coll (Spania şi Barcelona), Christiane Endler (Chile şi Lyon), Hannah Hampton (Anglia şi Chelsea), Anna Moorhouse (Anglia şi Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Nigeria şi Paris FC/Brighton), Phallon Tullis-Joyce (SUA şi Manchester United)

Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (Anglia)

Premiul Puskas

Alerrandro | Vitória - Cruzeiro | 19 august 2024

Alessandro Deiola | Cagliari - Venezia | 18 mai 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul - Seattle Sounders | 31 iulie 2025

Santiago Montiel | Independiente - Independiente Rivadavia | 11 mai 2025

Amr Nasser | Al Ahly v Pharco | 17 aprilie 2025

Carlos Orrantía | Querétaro v Atlas | 16 aprilie 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns v Borussia Dortmund | 21 iunie 2025

Declan Rice | Arsenal v Real Madrid | 8 aprilie 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta v Arema | 9 martie 2025

Kevin Rodrigues | Kasımpaşa v Rizespor | 9 februarie 2025

Lamine Yamal | Espanol v Barcelona | 15 mai 2025

Premiul Marta

Jordyn Bugg | North Carolina Courage v Seattle Reign | 22 martie 2025

Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais v Arsenal | 27 aprilie 2025

Ashley Cheatley | Brentford v Ascot United | 3 noiembrie 2024

Kyra Cooney-Cross | Germania v Australia | 28 octombrie 2024

Jon Ryong-jong | Coreea de Nord v Argentina | 2 septembrie 2024

Marta | Orlando Pride v Kansas City Current | 17 noiembrie 2024

Vivianne Miedema | Ţara Galilor v Olanda | 5 iulie 2025

Kishi Nunez | Argentina - Costa Rica | 8 septembrie 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres - Guadalajara | 3 martie 2025

Ally Sentnor | SUA - Columbia | 20 februarie 2025

Khadija Shaw | Hammarby - Manchester City | 21 noiembrie 2024

FIFA Fan Award

Alejandro Ciganotto (ARG)

Manolo el del Bombo (ESP) (postum)

Fanii Zakho (IRQ)

