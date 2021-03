Arma SECRETA cu care Meghan Markle poate ARUNCA IN AER Familia Regala! Detaliul de care Regina Elisabeta a II-a nu vrea sa auda

Recent, Meghan Markle i-a acordat un interviu lui Oprah, in care a facut dezvaluiri incredibile despre situatia din Familia Regala.

Ducesa de Sussex a vorbit despre perioada petrecuta in Marea Britanie si a marturisit ca a fost aproape de a-si pune capat zilelor din cauza depresiei. De asemenea, Meghan Markle a vorbit si despre reactiile pe care le-a vazut in anturajul Familiei Regale cu privire la culoarea pielii copilului ei.

Potrivit unei surse din preajma ducesei, aceasta a tinut un jurnal in care a notat toate detaliile importante referitoare la viata ei cu Printul Harry. Daca Meghan se va hotari vreodata sa dezvaluie continutul acelui jurnal, Palatul Buckingham ar putea fi afectat serios, potrivit Daily Star.

Memoriile ducesei ar putea sa-i aduca milioane de euro fostei actrite in cazul in care ar fi scoase la licitatie sau transformate intr-o autobiografie.

"Faptul ca acest jurnal poate contine materiale care sa jeneze Familia Regala este suficient pentru a face pe oricine sa se simta inconfortabil, chiar daca in acest moment nu exista niciun motiv sa credem ca are de gand sa-l publice.

Relatarile ei despre unele dintre cele mai dificile vremuri traite i-ar putea ingrijora pe toti cei din preajma Familiei Regale", a declarat o sursa a jurnalistilor englezi.

Meghan Markle ar fi scris in acest jurnal de cand l-a cunoscut pe Harry si in cei doi ani de dupa casatorie, petrecuti in Marea Britanie.