Perez a vorbit pentru prima data: adevaratul motiv pentru care Ronaldo a plecat in vara! "Am facut cea mai buna afacere posibila!"

Florentino Perez spune ca Real Madrid nu a dorit sa il vanda pe Cristiano Ronaldo in vara, dar clubul a fost nevoit sa ia in calcul aceasta varianta, in conditiile in care Ronaldo le-a spus oficialilor ca vrea sa plece de pe Bernabeu.

"Noi nu am vrut sa il vindem, dar el si-a dorit sa plece, din motive personale. L-am inteles, i-am acceptat decizia, si in semn de respect pentru toate lucrurile bune pe care le-a facut pentru club, am deschis usa pentru el."



Presedintele Realului spune ca suma de 100 de milioane de euro, primita de la Juventus in schimbul lui Ronaldo, este cea mai buna afacere posibila pentru club.

"Am obtinut cea mai mare suma pe care puteam sa o obtinem".

