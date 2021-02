Messi, la un pas de stabilirea unui record SENZATIONAL! Ce borna impresionanta a atins in meciul cu Betis

Lionel Messi a inceput ca rezerva meciul cu Betis din a 22-a etapa a campionatului spaniol.

Introdus pe teren in minutul 57, Messi a reusit sa inscrie dupa doar doua minute, ajutand-o pe Barcelona sa egaleze, catalanii fiind condusi din minutul 38.

Prin golul marcat duminica seara, argentinianul a ajuns la un pas de egalarea unui nou record incredibil.

Potrivit jurnalistului cunoscut pe Twitter ca MisterChip, Messi are 27 de goluri inscrise in La Liga dupa ce a inceput meciul ca rezerva. Singurul care il depaseste in acest top este Julio Salinas, care a inscris de 28 de ori.

Astfel, starul argentinian este la doar doua reusite pentru a deveni cel mai bun marcator care a intrat de pe banca de rezerve din toata istoria campionatului spaniol.

Más goles como suplente en TODO la historia de La Liga: 28 Julio Salinas

27 LIONEL MESSI

27 Óscar de Paula

23 Wálter Pandiani

22 Manu Sarabia Me parece la repxxxx que también se vaya a quedar con este récord ???????????? — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 7, 2021

Iar Messi are toate sanse sa doboare recordul lui Salinas in acest sezon de La Liga, potrivit jurnalistilor spanioli, Ronald Koeman putand alege sa-l odihneasca in meciul cu Alaves de sambata in vederea partidei cu PSG din turul optimilor de finala ale Champions League, programata marti pe Camp Nou.