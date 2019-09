Roger Federer, gata sa joace pana la 40 de ani: "Iubesc tenisul si o sa ma retrag doar cand imi zice corpul!" 

Roger Federer si-a inceput cariera de tenismen profesionist in anul 1998, dar pofta sa de tenis a ramas neschimbata de-a lungul anilor. Care e secretul celui mai titrat jucator din istorie?

Raspunsul lui Roger Federer a fost: „Iubesc ceea ce fac. Iubesc sa joc tenis. Atat de simplu. Dar apoi, sigur, trebuie sa faci lucrul acesta incantator si pentru echipa cu care te inconjori, in functie de unde joci, ce turnee alegi sa joci. Mai apoi imi iau inspiratia din a incerca sa dobor recorduri. Vad familia tenisului ca cealalta familie extinsa a mea, pe langa copiii si parintii mei, sotia mea si toti ceilalti. Incerc sa ne distram pe drum cat mai mult, pentru ca este usor sa te saturi calatorind.”





Roger Federer: „Iubesc sa joc tenis si nu ma voi opri atat timp cat corpul imi permite sa joc.”

Tatic a doua perechi de gemeni, doua fete si doi baieti, Roger Federer a declarat ca spera sa nu isi vada niciunul dintre copii ajungand tenismeni profesionisti, spunand asta nedorind ca declaratia lui sa sune intr-o maniera neplacuta. „Nu vreau sa imi petrec alti 20, 30 de ani in circuit,” a spus Federer.

„Este egoist din partea mea, dar nu cred ca fetele vor deveni jucatoare de tenis. Poate baietii, poate unul dintre ei. Cine stie? Dar am dubii, fiindca stiu cat de greu e sa reusesti. Asa ca vom vedea cum vor merge lucrurile, dar ii voi sustine cu tot ce pot. Si as vrea ca ei sa practice sporturi, pentru ca le face bine,” a conchis Roger Federer intr-un interviu acordat pentru USOpen.org.

Roger Federer a fost eliminat la US Open in faza sferturilor de finala de bulgarul Grigor Dimitrov, la capatul unui meci de 5 seturi. Elvetianul a acuzat dureri in partea inferioara a spatelui, iar potentialul sau a fost vizibil diminuat de aceasta slabiciune fizica.

Roger Federer are in palmares 20 de titluri de mare slem, cu unul in plus fata de Rafael Nadal. Ultimul Grand Slam castigat de Roger Federer a fost Australian Open 2018, la Melbourne, unde Roger Federer l-a invins in 5 seturi pe Rafa Nadal.

Turneele de mare slem castigate de Roger Federer

- 6x Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

- 1x Roland Garros (2009)

- 8x Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

- 5x US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Roger Federer s-a calificat la Turneul Campionilor din acest an si ocupa actualmente pozitia a treia in clasamentul ATP.