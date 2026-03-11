Adrian Mutu: ”Pușcaș e un transfer bun pentru Dinamo!”

”Briliantul” consideră că gruparea din ”Ștefan cel Mare” a dat o adevărată lovitură prin transferul lui George Pușcaș și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic, care a transformat-o pe Dinamo într-o forță în campionatul românesc, după o perioadă în care ”Câinii Roșii” nu mai reprezentau un pericol la adresa nimănui.

De altfel, Adi Mutu a aplaudat și conducerea clubului și a recunoscut că proiectul de la Dinamo este foarte interesant și nu ar refuza un eventual mandat de antrenor pe banca echipei în viitor.

”Pușcaș e un transfer bun pentru Dinamo, căutau un transfer de genul ăsta, e un transfer foarte bun. Bineînțeles că este meritul lui Kopic și al staff-ului lui, dar îi am în minte și pe Andrei Nicolescu și pe cei din administrație, care au făcut o treabă bună după căderea lui Dinamo de acum câțiva ani, au reușit să redreseze clubul.

Chiar dacă e echipa cu a treia șansă la campionat, Dinamo are un echilibru important, pe care nu l-a avut nicio altă echipă și un joc care pe alocuri a fost impresionat. Merită felicitat atât Kopic, cât și administrația, în frunte cu Andrei.

E un proiect frumos, probabil, când va fi stadionul gata, va deveni și mai interesant. (n.r. Mai interesant și pentru tine, poate!) Bineînțeles! Dinamo este Dinamo”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.