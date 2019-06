Luka Jovic, prezentat de Real Madrid! Atacantul de 60.000.000 euro cumparat de Perez face primii pasi pe Santiago Bernabeu

Real Madrid il prezinta astazi pe Luka Jovic.

Real Madrid isi prezinta astazi noul atacant. Sarbul Luka Jovic (21 de ani) a fost cumparat de la Eintracht Frankfurt cu aproximativ 60.000.000 euro.

Luka Jovic a facut vizita medicala cu Real Madrid



Autor a 17 reusite in sezonul trecut din Bundesliga si a altor 10 goluri in Europa League, Luka Jovic a fost cumparat de Real Madrid cu 60.000.000 euro de la Eintracht Frankfurt. El a evoluat timp de doua sezoane in Germania.

Luka Jovic s-a lansat la Crvena Zvezda, apoi a fost achizitionat de Benfica Lisabona.

Jovic are in palmares 2 titluri ale Portugaliei cu Benfica, desi a jucat doar 2 meciuri la prima echipa a clubului lusitan. El a mai castigat un titlu al Serbiei cu Crvena Zvezda!

Cu Eintracht, Jovic a castigat Cupa Germaniei.