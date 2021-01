LOVITURA de proportii pentru Benzema! Starul lui Real Madrid, trimis in judecata in cazul unui scandal de acum 6 ani! Decizia francezilor

In 2015, Karim Benzema a fost implicat intr-un scandal care are urmari importante si in prezent.

In urma cu aproape 6 ani, starul lui Real Madrid a fost retinut de politie dupa ce a fost acuzat de complicitate in cazul de santaj in care mai multe persoane l-au amenintat pe Mathieu Valbuena ca vor publica imagini video cu continut sexual daca nu primesc sume importante de bani.

Imaginile erotice fusesera furate de pe telefonul mobil al lui Valbuena, iar Benzema a avut o intalnire cu fostul sau coechipier de la nationala, in care l-ar fi sfatuit sa plateasca banii ceruti.

In urma acestui scandal, Karim Benzema a ratat participarea la Campionatul European din 2016, selectionerul alegand sa nu-l includa in lot, asa cum a recomandat premierul Frantei de la acea vreme.

Scandalul a ajuns din nou in atentia autoritatilor din Franta. Astazi, oficialii Curtii de la Versailles au anuntat ca Benzema va fi judecat pentru complicitate la santajul lui Valbuena.

Avocatul fotbalistului de la Real a reactionat imediat, declarand ca decizia este nedreapta: "Decizia de a-l aduce in judecata este o cruzime absurda si nedreapta. Benzema nu are nimic de comentat in acest caz", a declarat reprezentantul lui Benzema, potrivit Mundo Deportivo.