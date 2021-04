Prima reactie dupa aparitia imaginilor in care Piturca il injura pe Mihai Rotaru! Ce au transmis televiziunea si moderatorul emisiunii

Pe internet au aparut imagini controversate din pauza unei emisiuni TV cu Victor Piturca.

Fostul selectioner nu stia ca este filmat in acele momente si, intr-un dialog cu moderatorul emisiunii, a spus lucruri destul de urate despre actionarul Universitatii Craiova Mihai Rotaru si despre portarul Pigliacelli.

Postul de televiziune la care s-au intamplat evenimentele, Telekom Sport, si-a cerut scuze lui Victor Piturca si telespectatorilor pentru aceasta 'eroare regretabila'.

"Telekom Sport si www.telekomsport.ro isi asuma eroarea regretabila pentru aparitia acestui clip care a continut o discutie privata din pauza publicitara a unei emisiuni tv. Ne cerem scuze celor care ne citesc, telespectatorilor, lui Victor Piturca si oricarei persoane mentionate in acest clip", a transmis TV Telekom Sport.

De asemenea, si moderatorul emisiunii, Silviu Tudor Samuila, a transmis un mesaj referitor la acest incident: "Dintr-o regretabila eroare, in spatiul public au aparut niste imagini dintr-o pauza publicitara a emisiunii mele pe care am avut-o miercuri seara cu Victor Piturca. In primul rand vreau sa-i cer scuze lui Victor Piturca pentru ca evident nu ar fi trebuit acele imagini sa apara sub nicio forma. Este o eroare a noastra, pe care ne-o asumam.

Pe de alta parte, ceea ce discutam in pauzele publicitare ar trebui sa ramana in pauzele publicitare. Dialogurile noastre in privat sunt in privat iar ceea ce apare pe post ar trebui sa ramana acolo. Imi cer scuze si daca cineva din persoanele la care am facut referire in acele imagini se simt lezate si va cer scuze dumneavoastra, publicului nostru, care sper sa ramana fidel in continuare!".