Nemaivazut: un pusti de 17 ani si-a aruncat racheta in terenul advers, dar a reusit sa castige punctul | Cum a fost posibil 

Carlos Alcaraz (17 ani, 133 ATP) a bifat o reusita improbabila in timpul meciului cu Feliciano Lopez.

Moment incredibil in optimile de finala ale turneului ATP de la Marbella. In confruntarea Carlos Alcaraz (17 ani, 133 ATP) vs. Feliciano Lopez (39 de ani, 64 ATP), pustiul a reusit o performanta nemaivazuta in tenis: a castigat un punct in timpul caruia a aruncat racheta in terenul advers.

Totul s-a intamplat dupa o scurta trimisa de Feliciano Lopez, la care Carlos Alcaraz a ajuns cu brio si a transat punctul in favoarea sa printr-un forehand in cross. Partea amuzanta a constat insa in faptul ca Alcaraz a cazut dupa momentul lovirii forehand-ului, piciorul de sprijin alunecandu-i, iar racheta sa a zburat cativa metri in aer si a aterizat abia de partea opusa a fileului.

Calos Alcaraz a trecut de Feliciano Lopez in trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-4 si intra in carti pentru a castiga, la finalul sezonului, premiul acordat jucatorului cu cel mai mare progres inregistrat in anul calendaristic.

In sferturi, Alcaraz se va duela cu Casper Ruud (22 de ani, 26 ATP), care l-a invins in optimi pe Gianluca Mager, scor 6-3, 6-2.