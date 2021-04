Gest superb al Barcelonei pentru Leo Messi! Fotbalistul a fost premiat pe gazon, alaturi de toata familia, dupa ce a depasit recordul de prezente pentru club

Argentinianul a devenit jucatorul cu cele mai multe prezente din istoria clubului, 767.

Unul dintre cei mai emblematici jucatori din istoria catalanilor, Leo Messi, a fost sarbatorit pe gazon de club, inaintea meciului de campionat cu Real Valladolid, primind un tricou inramat, dupa ce a devenit jucatorul cu cele mai multe prezente din istoria clubului catalan, 767. Familia i-a fost alaturi fotbalistului Barcelonei, iar poza de grup de pe gazon in care apar sotia si cei trei copii va ramane o amintire frumoasa, atat pentru Messi, cat si pentru club.

???? ORGULLOSOS DE TU, PAPA pic.twitter.com/jdP6S3kBsr — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 5, 2021

Barcelona a reusit o revenire fantastica in acest sezon si se afla la doar un punct in spatele lui Atletico, dupa ce s-a aflat si la 10 puncte distanta de echipa lui Simeone pe parcursul campionatului. Eliminati din Champions League de PSG, pentru echipa "blaugrana" urmeaza marele meci cu Real Madrid, partida care ar putea sa conteze extrem de mult in configuratia finala din La Liga, madrilenii fiind la doar doua puncte in spatele echipei condusa de Ronald Koeman.

Ultimul titlu castigat de Barcelona a fost in 2019, iar Leo Messi si coechipierii spera ca sezonul fara trofeu de anul trecut sa fie dat uitarii iar catalanii sa reuseasca dubla, Cupa Spaniei si La Liga.