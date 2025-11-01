Hansi Flick a clarificat totul în cazul lui Lamine Yamal

Lamine Yamal este departe de forma pe care a arătat-o în stagiunea precedentă, iar unul dintre motive este legată de accidentarea suferită la osul pubian.

Hansi Flick a adresat această problemă, dar a vorbit și despre controversele legate de jucătorul său.



Hansi Flick îi ia apărarea lui Lamine Yamal



Antrenorul Barcelonei a dezvăluit că starul Barcelonei nu a scăpat complet de durerile din zona pubiană, dar nu pare să fie ceva grav care să îl țină în continuare departe de gazon.

Hansi Flick a explicat că îi va lua mereu apărarea lui Yamal și este primul său susținător, chiar dacă nu traversează o perioadă bună în acest sezon.