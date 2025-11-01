Hansi Flick a clarificat totul în cazul lui Lamine Yamal

Hansi Flick a clarificat totul &icirc;n cazul lui Lamine Yamal La Liga
Hansi Flick a vorbit despre situația lui Lamine Yamal.

Lamine Yamal este departe de forma pe care a arătat-o în stagiunea precedentă, iar unul dintre motive este legată de accidentarea suferită la osul pubian.

Hansi Flick a adresat această problemă, dar a vorbit și despre controversele legate de jucătorul său.

Hansi Flick îi ia apărarea lui Lamine Yamal

Antrenorul Barcelonei a dezvăluit că starul Barcelonei nu a scăpat complet de durerile din zona pubiană, dar nu pare să fie ceva grav care să îl țină în continuare departe de gazon.

Hansi Flick a explicat că îi va lua mereu apărarea lui Yamal și este primul său susținător, chiar dacă nu traversează o perioadă bună în acest sezon.

„Lamine este bine, deși în unele zile a simțit un mic disconfort. Progresează bine, asta e important.

Am vorbit cu Lamine. Îl voi proteja și îl voi ajuta mereu, e un tip tânăr și fantastic și vom continua pe aceeași cale.”, a declarat Hansi Flick, conform Mundo Deportivo.

Aripa dreapta din atacul catalanilor are trei goluri și cinci pase decisive în opt partide jucate în tricoul Barcelonei, în acest sezon.

200 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.

