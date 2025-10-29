Totul a culminat cu scandalul ivit la finalul jocului după un schimb de replici între Lamine Yamal și Vinicius Junior.

Christophe Dugarry l-a făcut praf pe Vinicius: ”Mă enervează, e insuportabil!”

Au fost momente tensionate și în timpul partidei. Unul dintre ele a fost atunci când Xabi Alonso a decis să îl înlocuiască pe Vinicius în minutul 72. Vizibil iritat, brazilianul a plecat direct la vestiare și a strigat în gura mare că va pleca de la Real Madrid.

Fostul atacant francez Christophe Dugarry a analizat meciul și s-a declarat dezamăgit de comportamentul lui Vinicius, pe care l-a descris drept ”insuportabil”. Dugarry este convins că cei din conducerea lui Real Madrid au început să se sature de atitudinea lui Vinicius și crede că, în cele din urmă, Florentino Perez va decide să scape de brazilian.

”Mi-a plăcut evoluția lui Mbappe, atât atitudinea, cât și comportamentul lui. Spre deosebire de Vinicius, care este insuportabil. Se plânge mereu de arbitru, de adversari. Își incită publicul ca și cum ar fi într-o arenă. Și apoi își insultă antrenorul. Poți fi dezamăgit, dar asta e prea mult.

Pleacă, prestațiile tale nu sunt la nivelul așteptărilor. Mă enervează, plânge tot timpul, se plânge mereu de ceva. Este departe de forma din sezoanele trecute. Trebuie să se întrebe unde greșește.

Este un viitor câștigător al Balonului de Aur, un lider al Braziliei, unul dintre cei mai buni de la Real Madrid. Trebuie să arate altceva dacă vrea să fie la acel nivel. Florentino Perez o să-l vândă”, a spus Christophe Dugarry la RMC Sport.

Comentarii acide și despre Lamine Yamal: ”Mi s-a părut plictisit!”

Nici Lamine Yamal nu a scăpat de comentariile acide ale lui Christophe Dugarry: ”Cred că Barcelona este insuportabilă. Lamine Yamal a fost sub nivel, se poate întâmpla, are 18 ani, e tânăr. Este distras, se dă mare înaintea meciului. Merită criticile.

Îi acuză pe cei de la Real Madrid că fură, și poate fi adevărat, dar de ani de zile mai degrabă Barca decât Real Madrid a fost cea care a cumpărat un arbitru. Yamal a jucat slab. A pasat doar înapoi, nu a fost la înălțime. Mi s-a părut plictisit”.

